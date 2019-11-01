Целуйте своих детей
В этом мире аллюзий и лютого хамства, Просроченных йогуртов и БигМаков с перцем Есть кристально чистое пространство, Что зовётся материнским сердцем…статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Некоторые мамы и бабушки считают, что если часто целовать детей, в особенности мальчиков, то они могут вырасти слишком изнеженными, или «девочками». Недавние открытия учёных показали, как влияют поцелуи на жизнь наших детей, и дали ответ на вопрос, почему так важно и нужно целовать детей.
Ещё каких-то 20—30 лет назад это не воспринималось всерьёз, но сейчас появился иной взгляд, подкреплённый современными исследованиями детских психологов и педиатров. Так, под
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