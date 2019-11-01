Ответы на вопросы от 01.11.2019 (по Ханафи)
1. Ас-саламу аляйкум! Расскажите, пожалуйста, как правильно исполнить джаназанамаз. 2. Здравствуйте! Я слышал, что если собака была мокрая и она дотронулась до чего-либо, то необходимо промыть это место семь раз. Так ли это? 3. Разве можно удалять нечистоты другими жидкостями, помимо воды? 4. У меня сломался полностью ноготь, и я намазал на это место лекарство, заклеив пластырем рану. Скажите, пожалуйста, как теперь быть с омовением? 5. Что запрещено сооружать над могилой усопшего? 6. У нас в Волгограде усопших увозят туда, откуда они родом. Слышал, что некоторые советуют похоронить покойного там, где он умер, а другие говорят – лучше отвезти на родину. Какое решение будет правильным по Шариату и дозволено ли переносить труп после его захоронения? 7. При совершении купания я забыла сформулировать намерение на него. Действительно ли моё купание? 8. Один человек занимается строительством и ремонтом домов. Когда он берёт на себя определённый объект, то для хозяина этого объекта он составляет список необходимых стройматериалов и указывает цены на них, установленные на рынке. Они договариваются, что он сам (строитель) будет закупать товары. При этом ему, как строителю, делают хорошую скидку в магазинах стройматериалов. Можно ли ему брать себе деньги, оставшиеся по причине скидки? Учитывая то, что если хозяин объекта сам будет закупать эти стройматериалы, ему не сделают скидку. 9. На какой пост можно сформулировать намерение до обеда, если после рассвета не было совершено действий, нарушающих пост? 10. У меня такой вопрос к вам. Можно ли использовать в лечении то, что запрещено к употреблению? 11. В ведро полезла кошка и лакала оттуда воду. Можно ли использовать эту воду для очищения или омовения или необходимо выливать?статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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1. Ас-саламу аляйкум! Расскажите, пожалуйста, как правильно исполнить джаназанамаз.
Ва аляйкум ас-салам! Джаназа-намаз (молитва над умершим) является фарзу-кифая (обязанность, возложенная на всё общество), а это значит, что если кто-либо исполнит этот фарз, то ответственность снимается со всех. Условия джаназа-намаза:
1. Умерший должен быть мусульманином.
2. Покойный должен быть омыт.
3. Тело должно находиться непосредственно перед имамом или человеком,
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