Ответы на вопросы от 01.11.2019 (по Ханафи)

57

1. Ас-саламу аляйкум! Расскажите, пожалуйста, как правильно исполнить джаназанамаз.

Ва аляйкум ас-салам! Джаназа-намаз (молитва над умершим) является фарзу-кифая (обязанность, возложенная на всё общество), а это значит, что если кто-либо исполнит этот фарз, то ответственность снимается со всех. Условия джаназа-намаза:

1. Умерший должен быть мусульманином.

2. Покойный должен быть омыт.

3. Тело должно находиться непосредственно перед имамом или человеком,