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ГлавнаяИсламФикх Ханафитский

Ростовщичество (риба)

Ростовщичество по своей сути является разновидностью финансового притеснения. Это система, при которой богатые увеличивают своё благосостояние за счёт обнищания и страданий бедных. Богатые продолжают оставаться богатыми, а бедные становятся всё беднее и оказываются порабощёнными своими кредиторами.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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От Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Избегайте совершения семи губительных грехов». Люди спросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, что это за грехи?» Он ответил: «Поклонение кому-либо помимо Аллаха ﷻ, колдовство, убийство человека, ростовщичество (риба), поедание имущества сироты, бегство с поля боя во время сражения и обвинение в прелюбодеянии в адрес целомудренной женщины». (аль-Бухари)

 

В другом хадисе, от Абу Саида аль-Худри رضي

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