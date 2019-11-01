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От Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Избегайте совершения семи губительных грехов». Люди спросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, что это за грехи?» Он ответил: «Поклонение кому-либо помимо Аллаха ﷻ, колдовство, убийство человека, ростовщичество (риба), поедание имущества сироты, бегство с поля боя во время сражения и обвинение в прелюбодеянии в адрес целомудренной женщины». (аль-Бухари)

В другом хадисе, от Абу Саида аль-Худри رضي