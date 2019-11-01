В Амстердаме впервые прозвучал азан
Мусульманский призыв к молитве (азан) впервые прозвучал в пятницу, 15 ноября, в Амстердаме. Интересно, что местные жители находились рядом с мечетью, на улице и снимали эмоциональный момент на мобильные телефоны, сообщает Daily Sabah.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Представитель мечети Нурдин Уильдеман рассказал журналистам, что мусульмане Амстердама были счастливы тем, что удостоены чести услышать азан через громкоговорители. Голубая мечеть (мечеть Амстердама) изначально планировала включить азан неделей раньше, но кабель аудиосистемы был обрезан неизвестными лицами.
Уильдеман отметил, что 7% мечетей в Нидерландах на протяжении многих лет транслировали азан через громкоговорители. Тем не менее, он отметил, что произошедшее 15
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