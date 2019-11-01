В Амстердаме впервые прозвучал азан

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Представитель мечети Нурдин Уильдеман рассказал журналистам, что мусульмане Амстердама были счастливы тем, что удостоены чести услышать азан через громкоговорители. Голубая мечеть (мечеть Амстердама) изначально планировала включить азан неделей раньше, но кабель аудиосистемы был обрезан неизвестными лицами.

Уильдеман отметил, что 7% мечетей в Нидерландах на протяжении многих лет транслировали азан через громкоговорители. Тем не менее, он отметил, что произошедшее 15