12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяВ миреМусульмане в регионах

Алтайский край – многоцветье культур

Земля Алтая – необычайно красивый край, который вобрал в себя уникальную и самобытную историю и культуру, где издревле сложились традиции гармоничного этноконфессионального взаимодействия.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
40

Сегодня речь пойдёт об Алтайском крае. (Не следует путать с Республикой Алтай. О ней, если Бог даст, мы расскажем в следующих номерах.) Алтайский край обладает не только своей реликтовой культурой, но и богатейшим опытом использования духовных ценностей и наследия разных народов и предыдущих поколений.

 

Историко-географические условия оставили свой след в культуре и традициях народов, живущих в этом регионе. Здесь большая концентрация неповторимых объектов культурного,

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Северная земля – Мурманская область

Особо искушённые путешественники говорят: чем дальше, тем интереснее. Вот и мы решили открыть нашим

Мавлид ан-Наби

8–9 ноября по всей России мусульмане отмечали день рождения человека, который всю свою жизнь изрекал такие

Неразгаданные тайны Бурятии

Одним из немногих регионов, куда ещё «не дошло наше перо», оказалась Республика Бурятия, и мы решили

На пути познания веры

Этого человека два года назад председатель ДУМ РФ Талгатхазрат Таджуддин назвал «наш спецназ». Согласитесь,