Алтайский край – многоцветье культур
Земля Алтая – необычайно красивый край, который вобрал в себя уникальную и самобытную историю и культуру, где издревле сложились традиции гармоничного этноконфессионального взаимодействия.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Сегодня речь пойдёт об Алтайском крае. (Не следует путать с Республикой Алтай. О ней, если Бог даст, мы расскажем в следующих номерах.) Алтайский край обладает не только своей реликтовой культурой, но и богатейшим опытом использования духовных ценностей и наследия разных народов и предыдущих поколений.
Историко-географические условия оставили свой след в культуре и традициях народов, живущих в этом регионе. Здесь большая концентрация неповторимых объектов культурного,
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