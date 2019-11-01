Алтайский край – многоцветье культур

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Сегодня речь пойдёт об Алтайском крае. (Не следует путать с Республикой Алтай. О ней, если Бог даст, мы расскажем в следующих номерах.) Алтайский край обладает не только своей реликтовой культурой, но и богатейшим опытом использования духовных ценностей и наследия разных народов и предыдущих поколений.

Историко-географические условия оставили свой след в культуре и традициях народов, живущих в этом регионе. Здесь большая концентрация неповторимых объектов культурного,