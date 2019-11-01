Цепная реакция чистоты
Когда мы заселились в дом, в котором сейчас проживаем, в подъезде была очень мрачная картина: стены пестрили оскорбительными надписями, лестницы всегда были усыпаны окурками и фантиками, стоял стойкий запах кошачьей мочи, а к дверям подъезда ветер приносил опавшие листья и мусор, разлетавшийся из баков неподалёку.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Прошло время. Мы обжились. Познакомились с соседями. И вскоре поняли, что все они – люди очень культурные, верующие. Совершают намаз и раздают милостыню. В домах у них чисто и уютно. Стоит дорогая мебель и техника.
И если бы у каждого из них спросить, любит ли он чистоту, то все ответы непременно были бы – «да». Однако за пределами своих квартир наводить красоту и чистоту никто не торопился. Такую модель поведения в первый год проживания тут переняли и мы, заняв
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