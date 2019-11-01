Цепная реакция чистоты

39

Прошло время. Мы обжились. Познакомились с соседями. И вскоре поняли, что все они – люди очень культурные, верующие. Совершают намаз и раздают милостыню. В домах у них чисто и уютно. Стоит дорогая мебель и техника.

И если бы у каждого из них спросить, любит ли он чистоту, то все ответы непременно были бы – «да». Однако за пределами своих квартир наводить красоту и чистоту никто не торопился. Такую модель поведения в первый год проживания тут переняли и мы, заняв