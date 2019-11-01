Смертельный леденец
Новая эпидемия захватывает улицы российских городов. Пока государство пытается бороться с курением, запрещая дымить в общественных местах, на балконах жилых домов и в заведениях общепита, производители вредной смеси времени даром не теряют.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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На прилавках магазинов регулярно появляются новые вариации табака. Теперь, чтобы избежать законов, ограничивающих курение в местах скопления людей, производители табака сделали ставку на некурительные его виды.
Если нельзя дымить, то, по логике табачных магнатов, можно нюхать, жевать или сосать. Именно от последнего слова (в переводе со шведского snu) получил название снюс – табачное изделие в виде пакетика, конфеты или мармеладки, которые помещаются под губу,
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