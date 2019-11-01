Смертельный леденец

78

На прилавках магазинов регулярно появляются новые вариации табака. Теперь, чтобы избежать законов, ограничивающих курение в местах скопления людей, производители табака сделали ставку на некурительные его виды.

Если нельзя дымить, то, по логике табачных магнатов, можно нюхать, жевать или сосать. Именно от последнего слова (в переводе со шведского snu) получил название снюс – табачное изделие в виде пакетика, конфеты или мармеладки, которые помещаются под губу,