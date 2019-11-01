Родные души

38

Кавсарат любила наблюдать за всем живым и размышлять. Глядя на эту бабочку, она чувствовала, как её сердце переполняют любовь, жалость и милосердие к этому маленькому беззащитному созданию. – Вставай, милая, лети... Здесь ты погибнешь. Лети на волю, туда, где тебе и положено быть. – Женщина приоткрыла окно и слегка подтолкнула незваную гостью к выходу. Бабочка тут же расправила крылья и упорхнула. Мысли матери прервал странный шёпот за её спиной.

– Уф-ф-ф, как вы меня