Родные души
На вспотевшем от пара окне хрупкими, но безумно красивыми крыльями билась откуда-то залетевшая бабочка. Она поднималась по стеклу и тут же спускалась, нигде не находя выхода. Вскоре крылья её намокли, лапки перестали двигаться; обессилевшая и отчаявшаяся, она тихо села на подоконник, ожидая своего часа. А может, она ждала помощи?статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Кавсарат любила наблюдать за всем живым и размышлять. Глядя на эту бабочку, она чувствовала, как её сердце переполняют любовь, жалость и милосердие к этому маленькому беззащитному созданию. – Вставай, милая, лети... Здесь ты погибнешь. Лети на волю, туда, где тебе и положено быть. – Женщина приоткрыла окно и слегка подтолкнула незваную гостью к выходу. Бабочка тут же расправила крылья и упорхнула. Мысли матери прервал странный шёпот за её спиной.
– Уф-ф-ф, как вы меня
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