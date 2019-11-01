СГЛАЗ долой…

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Не спешите сплёвывать через плечо или стучать трижды по дереву. Проблема намного серьёзнее, и суевериями тут не поможешь. Тема сглаза, которую Толковый словарь русского языка Ожегова относит к «старым народным представлениям», на самом деле актуальна и для нашего времени.

Возможно, гораздо более, чем когда бы то ни было. В помещении для чтения Корана, что при мечети имени имама Шамиля в Махачкале, всегда многолюдно. Здесь все, кто страдает от порчи, сглаза,