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СГЛАЗ долой…

Вас преследует частые болезни, различные неприятности и трудности? Вас не покидает постоянное чувство разбитости, упадок сил и общее недомогание, причину которого вы не можете найти? «Поздравляю». Возможно, вас сглазили.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Не спешите сплёвывать через плечо или стучать трижды по дереву. Проблема намного серьёзнее, и суевериями тут не поможешь. Тема сглаза, которую Толковый словарь русского языка Ожегова относит к «старым народным представлениям», на самом деле актуальна и для нашего времени.

 

Возможно, гораздо более, чем когда бы то ни было. В помещении для чтения Корана, что при мечети имени имама Шамиля в Махачкале, всегда многолюдно. Здесь все, кто страдает от порчи, сглаза,

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