Конфессии о мирском
Отношение к деньгам и мирскому богатству у людей складывается самое разное. Сегодня мы постараемся осветить эту очень сложную и противоречивую тему с точки зрения разных конфессий.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Ислам
Всевышний Аллах в последнем божьем Писании говорит (смысл): «Скажи (о Мухаммад!): ‘‘Мой Господь увеличивает удел или уменьшает его тому, кому Он пожелает, из Своих рабов. То, что вы расходуете на пути истины и на добрые деяния, Он вам возместит. И Он (Аллах ﷻ) – лучший из дающих!’’» (сура «Саба’», аят 39) Земная жизнь для человека – это испытание, богатство и бедность – это тоже испытание.
Это одно из самых сильных
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