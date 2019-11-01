Конфессии о мирском

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Ислам

Всевышний Аллах в последнем божьем Писании говорит (смысл): «Скажи (о Мухаммад!): ‘‘Мой Господь увеличивает удел или уменьшает его тому, кому Он пожелает, из Своих рабов. То, что вы расходуете на пути истины и на добрые деяния, Он вам возместит. И Он (Аллах ﷻ) – лучший из дающих!’’» (сура «Саба’», аят 39) Земная жизнь для человека – это испытание, богатство и бедность – это тоже испытание.

Это одно из самых сильных