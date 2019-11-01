Долг – это бремя или награда?
Нередко бывает так, что человек, имеющий долг, живёт, ни в чём себе не отказывая, а когда заимодатель требует вернуть деньги, он делает всё, чтобы не отдавать их: придумывает причины, просит войти в положение и отсрочить выплату. Хорошо, если у заёмщика вообще есть намерение отдать долг. Бывают и такие люди, которые изначально не намереваются его погашать. По этому поводу сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «За того, кто взял имущество у людей, желая вернуть его, долг вернёт Аллах ﷻ. Того же, кто взял имущество людей, желая растратить его (не возвращая), Аллах ﷻ погубит» (аль-Бухари).статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Такой человек в Судный день предстанет перед Господом в неприятном положении. Пророк ﷺ сказал: «Каждый, кто возьмёт долг, при этом не намереваясь возвращать его, предстанет перед Аллахом ﷻ подобным вору» (Ибн Маджах).
Человек, имеющий достаток, но после требования выплатить долг не делающий этого без уважительной причины, вершит запретное, и его действия оценены самим Пророком ﷺ как притеснение, – об этом сообщается в хадисе, переданном имамом
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