Долг – это бремя или награда?

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Такой человек в Судный день предстанет перед Господом в неприятном положении. Пророк ﷺ сказал: «Каждый, кто возьмёт долг, при этом не намереваясь возвращать его, предстанет перед Аллахом ﷻ подобным вору» (Ибн Маджах).

Человек, имеющий достаток, но после требования выплатить долг не делающий этого без уважительной причины, вершит запретное, и его действия оценены самим Пророком ﷺ как притеснение, – об этом сообщается в хадисе, переданном имамом