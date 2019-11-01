Одолжить деньги – получить врага
До зарплаты, до первой пенсии, до вторника или до первого дождика – срок отдачи долга варьируется в зависимости от сознательности должника. Но бывает так, что заёмщик просто пропадает. Конечно, болезнь или смерть – серьёзная причина для отсрочки, но как же быть, если должник жив, здоров и даже на работу ходит, вот только возвращать деньги не спешит?статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Совет № 1.
Расписка Не давайте деньги в долг без документальной гарантии. Итак, если вы всё же отдали деньги без письменного договора или иных гарантий, то попробуйте договориться. Чаще всего заёмщики – это близкие нам люди, те, с кем мы контактируем в повседневной жизни.
И портить отношения, а тем более прослыть недобросовестным человеком никто не хочет. Попробуйте договориться о возврате долга частями, дайте время на раздумье. Позвонив или
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