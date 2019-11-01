Одолжить деньги – получить врага

27

Совет № 1.

Расписка Не давайте деньги в долг без документальной гарантии. Итак, если вы всё же отдали деньги без письменного договора или иных гарантий, то попробуйте договориться. Чаще всего заёмщики – это близкие нам люди, те, с кем мы контактируем в повседневной жизни.

И портить отношения, а тем более прослыть недобросовестным человеком никто не хочет. Попробуйте договориться о возврате долга частями, дайте время на раздумье. Позвонив или