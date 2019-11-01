Как воспитать дочь?

37

Ответ богослова:

Все родители желают, чтобы их чадо проявляло послушание и было примером для сверстников. Но бывает так, что внезапно их милое дитя превращается в капризного «тирана», и перед отцом и матерью встаёт вопрос, как следует поступать, что делать, чтобы ребёнок слушался их и беспрекословно выполнял все их просьбы и желания.

Многие родители реагируют на это очень болезненно и пытаются воспитать дитя криками и упрёками. Порой дело доходит