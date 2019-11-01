Как воспитать дочь?
У меня не получается найти общий язык с дочерью. Она с детства мечтала стать дизайнером одежды. Я же хочу, чтобы она училась в медресе. Теперь она плачет и огрызается. Хотя я желаю ей только лучшего, она этого не понимает. Как её убедить? М. Кудаева, РСО-Аланиястатья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Ответ богослова:
Все родители желают, чтобы их чадо проявляло послушание и было примером для сверстников. Но бывает так, что внезапно их милое дитя превращается в капризного «тирана», и перед отцом и матерью встаёт вопрос, как следует поступать, что делать, чтобы ребёнок слушался их и беспрекословно выполнял все их просьбы и желания.
Многие родители реагируют на это очень болезненно и пытаются воспитать дитя криками и упрёками. Порой дело доходит
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