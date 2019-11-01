Боюсь создать семью

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Ответ богослова:

Всевышний предписал мужу и жене соблюдать права и обязанности по отношению друг к другу, чтобы их отношения не привели к разводу. Но случается так, что супруги не в состоянии преодолеть кризис, и развод становится неизбежен.

Развод, безусловно, сам по себе тяжёлое испытание и стресс для супругов, но если в семье есть дети, то ситуация осложняется вдвойне. Когда ребёнок живёт в атмосфере раздоров, постоянных споров родителей, которые не