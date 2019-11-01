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Боюсь создать семью

Я очень сильно переживала из-за развода родителей. Раньше я считала, что у меня самая счастливая семья. Но после того как папа с мамой развелись, у меня появился страх. Я боюсь, что тоже не смогу сохранить свою будущую семью. Из-за этой боязни я не даю положительного ответа парню, который пришёл меня сватать, хотя он действительно хороший. Как мне быть? К. Абаева, КБР

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Ответ богослова:

Всевышний предписал мужу и жене соблюдать права и обязанности по отношению друг к другу, чтобы их отношения не привели к разводу. Но случается так, что супруги не в состоянии преодолеть кризис, и развод становится неизбежен.

 

Развод, безусловно, сам по себе тяжёлое испытание и стресс для супругов, но если в семье есть дети, то ситуация осложняется вдвойне. Когда ребёнок живёт в атмосфере раздоров, постоянных споров родителей, которые не

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