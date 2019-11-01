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60 секунд на спасение

Ранним утром 15 августа 2019 года пассажиры лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Москва – Симферополь, проходили регистрацию. Кто-то уже предвкушал отдых на берегу Чёрного моря, кто-то спешил на деловую встречу и считал минуты до взлёта, а ктото просто хотел спать, ведь вылет был намечен на 6 утра.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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В 6 часов 12 минут командир судна получил от диспетчера разрешение на взлёт. Взревели двигатели самолёта, пассажиры откинулись в креслах в ожидании взлёта, и вот уже шасси оторвались от взлётной полосы. Но тут с одной из сторон самолёта раздался скрежет, и кто-то из пассажиров заметил искры, вылетающие из двигателя.

 

В салоне стал отчётливо чувствоваться запах гари, а бортпроводники не могли ничего объяснить. Началась паника, плакали дети, кто-то пытался разглядеть через

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