60 секунд на спасение

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В 6 часов 12 минут командир судна получил от диспетчера разрешение на взлёт. Взревели двигатели самолёта, пассажиры откинулись в креслах в ожидании взлёта, и вот уже шасси оторвались от взлётной полосы. Но тут с одной из сторон самолёта раздался скрежет, и кто-то из пассажиров заметил искры, вылетающие из двигателя.

В салоне стал отчётливо чувствоваться запах гари, а бортпроводники не могли ничего объяснить. Началась паника, плакали дети, кто-то пытался разглядеть через