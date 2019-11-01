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Сотрудники ГИБДД и Духовного управления за порядок на дорогах

Сотрудники УГИБДД ГУ МВД по СК провели брифинг «Духовенство Ставрополья за безопасность на дорогах».

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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 В нём участвовали и отвечали на вопросы журналистов главный государственный инспектор безопасности дорожного движения края Алексей Сафонов, Митрополит Ставропольский и Невинномысский владыка Кирилл, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, Муфтий Ставропольского края Мухаммад-Хаджи, настоятель армянской апостольной церкви имени Святой Марии Магдалены Тер Григорис.

 

Спикеры уже договорились организовать совместную системную пропаганду законопослушного поведения на дороге, что весьма актуально. Ведь на Ставрополье, как и во всей стране, преобладающая часть аварий совершается из-за человеческого фактора – осознанных нарушений.

 

И, как считают участники брифинга, именно это стало поводом для поиска воспитательных мер для автолюбителей и пешеходов. Теперь представители духовенства Ставрополья будут прививать верующим уважение к соблюдению норм безопасности на дорогах. Это станет началом масштабной работы во всех городах и районах края, в каждой церкви и мечети во имя сохранения человеческих жизней.
 

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