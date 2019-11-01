В Крымском сквере открыли молельную

В Евпатории состоялась передача молельной комнаты от МБУ «Порядок» в безвозмездное пользование ЦРО Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополя. Сооружение расположено в городском сквере им. Соколова.

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При официальной передаче помещения присутствовали главный имам Евпаторийского региона и Сакского района Эскендер Меметов, заместитель председателя Евпаторийского горсовета Борис Назаров, начальник управления культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатория Вероника Надеева, депутат городского совета г. Евпатория Эльдар Ибрагимов и члены мусульманской общины «Хан Джами».

Эскендер Меметов поблагодарил от имени Муфтия Крыма представителей органов власти и депутатского корпуса Евпатории за содействие в решении вопроса о передаче культового сооружения в безвозмездное пользование Муфтияту Крыма.

«Молельная комната будет служить для отправления религиозных нужд мусульман, проживающих и работающих рядом», – сказал Эскендер Меметов. Вход в молельную комнату защищён кодовым замком, с улицы здание находится под видеонаблюдением. Такие меры приняты для предотвращения вандальных и провокационных действий.