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Совместные проекты ректора БИА и Муфтия РТ

Муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин в резиденции ДУМ РТ принял ректора Болгарской исламской академии Данияра Абдрахманова.

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Муфтий Камиль-хазрат рассказал гостю об итогах II Всемирного саммита толерантности, прошедшего в Дубае. Данияр Абдрахманов, в свою очередь, поздравил Муфтия с получением новой иджазы – свидетельства о возможности преподавания Корана риваятом Шу’ба кыраата Асыма.

 

В ходе беседы речь также шла о международной научно-практической конференции «Опыт исламоведческих исследований в контексте возрождения и развития отечественной богословской школы», которая состоится в БИА.

 

Глава мусульман республики выразил ректору искреннюю благодарность за приглашение на данный научный форум, поинтересовался содержанием и участниками конференции, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. В рамках встречи Муфтий Татарстана и ректор БИА обсудили ход реализации совместных проектов в сфере образования и перспективы сотрудничества. 

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