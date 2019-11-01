Цветы тем, под ногами которых – Рай

По-своему отметили День матери представители религиозной общественной организации Мухтасибатского собрания мусульман городского округа «Город Серпухов». Мужчины на Юбилейной площади города вручали всем проходящим женщинам цветы.

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За полчаса они подарили пятьдесят роз. «Сегодня мы не просто поздравляем женщин, которые гуляют с детьми.

Мы говорим «спасибо» всем матерям за их нежность, терпение и доброту. Мама – тот человек, который любит нас независимо от наших успехов или неудач, она всегда в нашем сердце», – прокомментировал представитель местной мусульманской общины Абдухамид Парсилаев. Но не стоит забывать о наших матерях и в другие дни, они этого достойны более, чем кто-либо другой. Ведь именно под их ногами – наш Рай.