Цветы тем, под ногами которых – Рай
По-своему отметили День матери представители религиозной общественной организации Мухтасибатского собрания мусульман городского округа «Город Серпухов». Мужчины на Юбилейной площади города вручали всем проходящим женщинам цветы.статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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За полчаса они подарили пятьдесят роз. «Сегодня мы не просто поздравляем женщин, которые гуляют с детьми.
Мы говорим «спасибо» всем матерям за их нежность, терпение и доброту. Мама – тот человек, который любит нас независимо от наших успехов или неудач, она всегда в нашем сердце», – прокомментировал представитель местной мусульманской общины Абдухамид Парсилаев. Но не стоит забывать о наших матерях и в другие дни, они этого достойны более, чем кто-либо другой. Ведь именно под их ногами – наш Рай.