Кирпич в стене мечети от отца Алины Кабаевой

Представители Международной ассоциации исламского бизнеса во главе с ее президентом Маратом Кабаевым посетили Духовный центр имени пророка Исы عليه السلام в Махачкале.

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«Сотрудник центра провёл для них ознакомительную экскурсию, в рамках которой у делегатов была возможность оставить частицу себя – именной кирпич, который будет установлен в стенах мечети имени Пророка Мухаммада . Гостям рассказали о структуре духовного центра, о социальных объектах инфраструктуры и народной аллее, сообщает официальный источник Духовного центра.

Кабаев остался под впечатлением от увиденного и услышанного: «Я впечатлён размером, огромная просто мечеть!» Но больше всего его поразили масштабы и всенародное участие в стройке. «Вместе – это не то, что нашёлся один спонсор и построил, а всем народом!

Народы со всех регионов России, зарубежья, ближнего зарубежья, сегодня здесь с нами делегация из Узбекистана, и наша Ассоциация исламского бизнеса рада принять участие». И действительно, число людей, жаждущих принять участие в народной стройке, всё больше и больше. Люди спешат участвовать, дабы завтра не жалеть, что не стали частичкой большого события.