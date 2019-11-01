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Впервые в Ингушетии: выставка реликвий

Выставка священных реликвий Пророка Мухаммада  впервые прошла в Ингушетии в честь священного для мусульман месяца Раби уль-Авваль, в котором родился Посланник Божий .

статья опубликована в номере: 47 (588) / от 01 декабря 2019 (Раби уль-Ахир 1441 г.)
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Мероприятие прошло в рамках празднования  25-летнего юбилея Сунженского исламского института, говорится в сообщении пресс-службы министерства по национальной политике и делам религий республики. «В Белой мечети в Сунже в течение трёх дней, с 25 по 28 ноября, впервые прошла выставка священных реликвий Пророка Мухаммада , на ней было представлено одиннадцать предметов, принадлежавших Посланнику Аллаха , членам его семьи и сподвижникам.

 

Дагестанский исламский университет по случаю 25-летнего юбилея Сунженского исламского института и в честь священного месяца Раби уль-Авваль подарил уникальную возможность жителям Ингушетии увидеть воочию священные реликвии». В эти же дни, 25 ноября в Сунженском исламском институте в Ингушетии прошла Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 25-летию вуза.


«На конференции подняли такие темы, как роль высшего образования в развитии исламского образования в России, ценности Ислама как основа духовно-нравственного развития молодёжи, усиление патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности у студентов мусульманских учебных заведений. Организаторами конференции выступили Исламский институт Сунжи, Совет по исламскому образованию при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования», – сообщили в ведомстве.
 

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