Киношкола для детей

В Магасе появится первая в Ингушетии киношкола для детей в возрасте от 10 до 17 лет. Её собираются открыть в следующем году на базе одного из образовательных учреждений.

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«В 2020 году мы намерены создать первую киношколу на базе одного из образовательных учреждений в Магасе. В ней смогут учиться дети в возрасте от 10 до 17 лет по таким специальностям, как сценарист, режиссёр, оператор, монтажёр и продюсер.

Это не годичный курс, детей необходимо готовить два-три года, а затем выпускники киношколы смогут поступить во Всероссийский госуниверситет кинематографии имени С. А. Герасимова, у них уже будет необходимая база для отличной учёбы», – сообщает руководитель представительства Союза кинематографистов РФ по региону Мадина Дзортова.

Она также отметила, что киношколу будет курировать республиканское Госуправление по кинематографии, которое планируется создать в ближайшее время. Ранее республиканскими властями была достигнута договорённость со Всероссийским открытым форумом детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» об участии школьников из Ингушетии в киносмене «Бумеранга», которая пройдёт в сентябре 2020 года в детском центре «Орлёнок».

