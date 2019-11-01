«Здоровый старт!»

7 декабря в Крыму пройдёт большой психологический интенсив на тему детства «Здоровый старт!». Организатор интенсива – Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополя в рамках религиознопросветительского проекта «Файдалы илим».

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В программе интенсива запланирована работа спикеров. Селиме Саиди, нейропсихолог, клинический психолог и семейный психотерапевт, расскажет о том, как дать здоровый старт новому поколению.

Подробно и наглядно будут раскрыты следующие темы: как развивается мозг ребёнка с рождения до трёх лет; какие трудности развития встречаются и как их преодолеть; кризис одного года и трёх лет, что происходит с ребёнком, как они влияют на дальнейшее развитие и как их проживать.

Зейнеб Баирова, руководитель проекта «Файдалы илим» ЦРО ДУМК, теолог, психолог, психотерапевт, член регионального правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, член Международной ассоциации исламской психологии, расскажет о том, какую роль мать и отец играют в становлении личности ребёнка.

