Стамбульский Робин Гуд

Неизвестный благодетель Стамбула занимается тайной благотворительной деятельностью, выплачивая долги за бедных горожан.

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Район Тузла находится на азиатской половине Стамбула, возле верфи. Там в основном живут небогатые люди, у многих из которых есть долги не только в банках, но и в продуктовых лавках. В прошлом году национальная валюта рухнула, электричество подорожало в десять раз и цены на еду и аренду тоже взлетели.

Владелец магазина продуктов рассказал местным СМИ, что к нему подошёл мужчина и попросил посмотреть его тетрадку с записями долгов покупателей. Особенно его заинтересовали четверо крупнейших должников. Мужчина спросил их адреса, навестил горожан, а затем вернулся в магазин и погасил их долги.

«Я спросил, как его зовут, а он ответил: “Называйте меня просто Робин Гуд”», – рассказал владелец магазина. СМИ считают, что тот же самый «Робин Гуд» подсовывал под дверь малоимущих семей Стамбула конверты с 1000 лир ($174), а в канун праздника Курбан-байрам погасил чужие долги за продукты на сумму более $4000. Остаётся надеяться, что стамбульский Робин Гуд отличается от героя английских баллад тем, что, жертвуя бедным, не отбирает имущество у богатых!