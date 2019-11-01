На паспорт в платке

Министерство внутренних дел Украины разработало новые требования к фотографии на документы, в частности, разрешив фото на паспорт в головном уборе. Таким образом государство отреагировало на обращения религиозных общин, сообщает департамент коммуникации МВД в пятницу.

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«Это паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, справки на постоянное или временное жительство, удостоверение беженца. Собственно, МВД... сделало всё возможное, чтобы обеспечить лёгкую процедуру фотографирования без нарушения религиозных убеждений», – рассказала заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

В свою очередь, заместитель министра Сергей Гончаров рассказал, что новые нормы соответствуют международным стандартам, поэтому будут легко приняты в международном использовании. «Это вопрос соблюдения прав и свобод, которые гарантирует Конституция. Все требования чётко понятны, приемлемы для религиозных течений. И мы, уважая права верующих, должны иметь возможность идентифицировать личность», – сказал он.

