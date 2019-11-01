Косплей в хиджабе?

У молодёжи появилось новое увлечение – косплей. Если говорить простым языком, то это костюмированное обыгрывание образа того или иного известного персонажа фильма, мультфильма, комикса, компьютерной игры.

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Традиции и религиозные правила порой могут вступать в противоречие с модными тенденциями. Однако мусульманка из Малайзии нашла выход из положения и на протяжении нескольких лет развивает своё хобби, стараясь придерживаться норм Ислама.

Зовут эту оригинальную творческую натуру Сарасвати. Она переодевается в популярных персонажей, не снимая хиджаба. Более того, с неё взяли пример другие малазийки, и теперь «косплей в хиджабе» можно считать новым подвидом косплея, адаптированным под религиозные ценности. Девушка старается, чтобы каждый образ был максимально приближен к настоящему герою. Её работы набирают тысячи лайков в социальных сетях.

