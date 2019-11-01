Бассейны для мусульман

Во Франкфурте планируют построить бассейны для мусульман. В Германии родители-мусульмане часто сталкиваются с проблемой, когда их дети в школе вынуждены посещать уроки плавания, где занятия мальчиков и девочек проходят совместно. И в свете последних законодательных запретов на буркини это прекрасная альтернатива.

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Инициатор проекта Абдулла Зеран поясняет: «Один идёт в мечеть по пятницам, другой в синагогу – по субботам, третий в воскресенье – на службу в церкви. У этих людей много общего, однако каждый из них имеет право на свои конкретные потребности.

Для мусульман недопустимо обнажаться в бассейнах, как этого требуют правила», – отметил он. По мнению Зерана, задуманный им проект будет способствовать успешной интеграции беженцев из мусульманских стран в немецкое общество.

Он рассказал, что в бассейне будут соблюдаться ключевые религиозные требования. Мусульманки смогут плавать в буркини, при этом мужчины и женщины будут пользоваться бассейном раздельно. Кроме того, здесь же Зеран планирует организовать проведение уроков плавания для школьников.

Таким образом, консервативные родители-мусульмане, чьи дети исповедуют Ислам, смогут быть спокойны за своих отпрысков. Занятия по плаванию для мальчиков и девочек здесь тоже будут проходить раздельно. Если проект будет успешным, такие же бассейны появятся в Берлине и Мюнхене.

