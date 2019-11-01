Спасенье в «умной» коже

Инженеры из Университета науки и технологии имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали умную кожу, которая работает без датчиков и элементов питания, – для сбора данных о здоровье владельца она использует только изменения магнитного поля. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials Technologies.

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«Умная кожа» состоит из очень гибкого биосовместимого полимера, смешанного с намагниченными микрочастицами. С помощью «недорогого и простого» процесса она изготавливается из тонких листов, которые временно приклеиваются к коже пользователя.

Как только слои «умной кожи» склеиваются, внешний магнитный датчик отслеживает изменения в её магнитном поле. В ходе тестирования умную кожу нанесли на веко испытуемого, а затем контролировали с помощью портативного многоосного магнитного датчика.

В результате датчику удалось получить данные о том, закрыто веко или открыто. Исследователи считают, что в будущем их разработка может использоваться в интерфейсах «мозг – компьютер», анализировать режим сна или мониторить состояние водителя за рулём. В этих случаях магнитный датчик может быть встроен в оправу для очков или маску для сна.

