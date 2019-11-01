Ненависть вне закона

В Австрии президент Александр Ван дер Беллен призвал общественность отказаться от нетерпимости к мусульманам. «Мусульмане не должны чувствовать себя чужими в Австрии», – сказал Ван дер Беллен на мероприятии в Вене в связи с 40-й годовщиной основания Австрийского сообщества мусульман (IGGÖ).

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На долю мусульман в Австрии выпало немало страданий, отметил президент. По его мнению, религиозные общины являются не только составной частью общества, но и фактором разнообразия. Взаимодействие политических и религиозных структур вносит вклад в мультикультурализм в Австрии, считает президент.

